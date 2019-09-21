الفنان خالد عبد الرحمن: انتظروا عملا غنائيا راح يكسر الدنيا

وعد الفنان خالد عبدالرحمن بطرح أعمال غنائية قوية “سوف يغير من ملامح سوق الأغنية”، بحسب وصفه.

وبحسب “العربية”، قال “عبد الرحمن” إنه يستعد لطرح أعمال غنائية مع مجموعة من الملحنين المعروفين في الوسط الغنائي.

وأوضح أن هناك أعمالا غنائية مع الملحن الشهير سهم، وتم الانتهاء منها وننتظر طرحها، وهناك أعمال مع الملحن القدير ياسر بوعلي.

وأضاف: “انتظروا عملا غنائيا قادما، ولأول مرة أقول المصطلحات هذه: العمل راح يكسر الدنيا ويغير ملامح السوق”.

وكان الفنان خالد عبدالرحمن قد أحيا مساء أمس، حفلاً غنائياً في منطقة الجوف، بمشاركة الفنان نبيل شعيل، ضمن حفلات اليوم الوطني الـ 89 والتي تقدمها الهيئة العامة للترفيه، وتنظمها روتانا على مسرح مركز الأمير عبدالإله الحضاري.