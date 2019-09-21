الفنانة هنا الزاهد تدخل المستشفى للمرة الثالثة بعد زواجها بأيام.. وزوجها أحمد فهمي يكشف طبيعة مرضها...

أصيبت الفنانة المصرية هنا الزاهد بوعكة صحية خلال قضائها شهر العسل خارج مصر، دخلت على إثرها إلى المستشفى.

وعلق الفنان المصري أحمد فهمي، على حالة زوجته الصحية من خلال نشره صورة لها من على سرير المستشفى عبر حسابه الرسمي على ”إنستغرام”، قائلا: ”عمة انا مليش في الحركات البيئة زي دي خالص ولا عمري كنت هجيب سيرة ولا انزل صور زي دي وبقالي شوية بهزر مع صحابي الزماكاوية عالماتش.. بس إحنا برا مصر أنا وهنا وبقالنا يومين بنروح لدكاترة عشان هنا تعبانة ودلوقتي رحنا لتالت مرة عشان تعبت تاني جدًا“.

وطالب فهمي الجميع بالكف عن التدخل في حياتهما الخاصة، بقوله: ”بجد في ناس مركزة أوى أوى أوى معانا لدرجة إن في مهرجان (مش الجونة) كان من كام يوم مبيسألوش أى حد من الزملاء عن الجائزة اللي واخدها لا بيسألوهم عننا وعن الفرح وعن تدخلي في شغل هنا والغريب إن في بعض الزملاء خاضوا في حياتنا الشخصية“.

وأضاف: ”بجد شكرا جدا لكل الناس اللي فرحنالنا من قلبها وربنا يديمكو نعمة.. أما بجد اللي مركزين أرجوكوا الحياة مش ناقصة.. احنا في شهر العسل وبايتين أهو في المستشفى“.

واحتفل أحمد فهمي وهنا الزاهد بزفافهما مساء الأربعاء 11 سبتمبر في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بحضور عدد كبير من النجوم والإعلام.