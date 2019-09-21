تراند اليوم : محمد حماقي يتوج بلقب النجم الغنائي المفضل

أبوظبي، دولة الامارات العربية المتحدة، 19سبتمبر، 2019: انطلاقاً من التزامهما بتقديم أفضل عروض الأطفال على الإطلاق لإضفاء البهجة على جمهور الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تعاونت نيكلوديون مع دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي لاستضافة حفل جوائز اختيار أطفال نيكلوديون 2019 والذي أضاء مركز أبوظبي الوطني للمعارض مساء أمس. خلال الحفل، تم تتويج النجم المصري محمد حماقي بلقب النجم الغنائي المفضل، وشارك في التصويت على الجائزة أكثر من 15 مليون شخص من جميع أنحاء العالم. تخلل الحدث العديد من الفعاليات الترفيهية، الى جانب مجموعة من العروض المبهرة التي قدمها النجم العالمي ومقدم الحدث جايسون ديرولو، بمشاركة هيفا بيسيسو، وعروض من كل من كونور ماينارد وماريتا والوليد الحلاني ونورا فتحي وفناير، الى جانب النجم المصري محمد حماقي. وقد جرى تتويج الفنانين المفضلين لدى الأطفال عن 16 فئة ترفيهية.

لائحة الفائزين في حفل جوائز إختيار أطفال نيكلوديون أبوظبي 2019

قبل العرض، قام الأطفال في جميع أنحاء الشرق الأوسط بالتصويت لفنانيهم المفضلين على موقع Nickelodeon الإلكتروني https://kca.nickelodeonarabia.com/ ، وعلى Instagram باستخدام الهاشتاغ الخاص بمرشحهم المفضل، وعبر تطبيق Nickelodeon Play. وقد جرى خلال الصيف جمع وفرز الأصوات لاختيار الفائزين عن مختلف فئات الموسيقى والأفلام والترفيه. الفائزون في فئات الجوائز الستة عشر هم:

من جهته، عبر الفنان محمد حماقي عن سعادته بالفوز بلقب النجم الغنائي المفضل، قائلًا: “أنا سعيد جدًا بأن الترشيح أتى من الأطفال. لطالما قلت إن الأطفال لا يمكنهم المجاملة، فهم إما يحبون الشيء أو لا يحبونه، لذا فإن اختيارهم لي أمر يسعدني كثيرًا لأنني أحب الأطفال كذلك… إنه أمر مهم للغاية أن يكون لدينا (في الشرق الأوسط) حدث كبير مثل هذا ويخص الأطفال بذات. أنا سعيد ومتحمس جدًا له وهذا سبب تواجدي هنا اليوم.”

العروض:

تخلل حفل جوائز اختيار أطفال نيكلوديون أبوظبي 2019 سبعة عروض موسيقية قدمها عدد من نجوم العالم العربي والعالم:

النجم والسوبر ستار العالمي جايسون ديرولو، صاحب أكثر من 17 أغنية شهيرة، قام بتأدية مجموعة من أغانيه الشهيرة، مثل: “ماماسيتا”، و”كولورز”، و”سوالا”، و”وانت يو تو وانت مي”.

النجم العالمي جايسون ديرولو قدّم الفنانة ماريتا الحلاني شقيقة الوليد وإبنة النجم اللبناني عاصي الحلاني، والتي أدت أغنيتها “أنا” وسط تفاعل الجمهور

إنضمت فرقة فناير المغربية للممثلة والمغنية نورا فتحي لأداء عربي مذهل لأعنيتها “دلبار”

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أبهر الفنان السعودي الصاعد دايلر الجمهور بدخوله القاعة في سيارة رياضية حمراء لأداء أغنيته “صامولي”

النجم اللبناني وليد الحلاني قام بتأدية أغنيته “عم يسألوا” قبل أن يتم رشقه بسائل الـ”سلايم” وسط تفاعل كبير من الجمهور

المغني والمؤلف الموسيقي ومدون يوتيوب البريطاني كونور ماينارد أدى باقة من أشهر أغانيه منها “تيرن أراوند”، “وايست يور تايم”، و”هايت هاو ماتش أي لاف يو”.

النجم والسوبر ستار المصري محمد حماقي متّع الحضور بتأدية أغنيته “يا ستار”.

البث

تم تسجيل جوائز إختيار أطفال نيكلوديون أبوظبي 2019 في 20 سبتمبر في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، وسيتم بثها حصريًا على نيكلوديون على OSN في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وعمان ومصر والأردن والبحرين يوم 24 سبتمبر في تمام الساعة الرابعة بتوقيت السعودية، الخامسة بتوقيت الإمارات. كما سيتم بث الحدث عالمياً على قنوات نيكلوديون في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا والهند والصين والفلبين وباكستان.

أسبوع العائلة أبوظبي

جوائز إختيار أطفال نيكلوديون أبوظبي 2019 تأتي ضمن فعاليات أسبوع العائلة أبوظبي وهو برنامج حافل ومتنوع من 10 أيام، يتخلله فعاليات ترفيهية وتعليمية للأطفال والعائلات، من تنظيم دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي. كما يشمل الحدث نشاطات مختلفة من بينها عالم نيكلوديون الذي يمتد لثلاثة أيام من 19 حتى 21 سبتمبر، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.