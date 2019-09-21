تراند اليوم : ” فرقة الرضوان السورية” للإنشاد الديني تشدو فى قلعة صلاح الدين .. الاثنين المقبل

تستقبل قلعة صلاح الدين، فرقة الرضوان السورية للإنشاد الديني، الأثنين المقبل في تمام الثامنة مساءًا، ضمن فعاليات اليوم الثالث من مهرجان سماع الدولي للموسيقى الروحية، بمشاركة فرق إنشادية أخرى من دول الكونغو، وباكستنان، والمغرب.

ويتضمن برنامج الحفل باقة مختارة من الأناشيد الدينية والابتهالات والتواشيح التي تقدم لأول مرة في المهرجان.

يذكر أن «فرقة الرضوان» برعت بكثيرٍ من الألوان الإنشادية كالمدائح والابتهالات الدينية والموشحات الصوفية ذات اللون الشامي، التركي، المصري، العراقي، المغربي والخليجي أيضًا، وذلك ضمن الإطار الديني والصوفي الملتزم، حيث يرافق الفرقة بالإنشاد الآلات الإيقاعية فقط.

جدير بالذكر أن مهرجان سماع الدولي للموسيقى الروحية والإنشاد أنطلق اليوم السبت، وتستمر فعالياته حتى يوم 26 سبتمبر، بمشاركة أكثر من 20 دولة عربية وأجنبية من قارات أسيا وأفريقيا وأوروبا، وتحل أفريقيا ضيف شرف المهرجان.

كما تقام احتفالية الشموع بملتقى الأديان فى دورته الخامسة تحت شعار”هنا نصلى معاً”، فى مجمع الأديان بمصر القديمة يوم 25 سبتمبر تشارك فيه معظم الدول فى قداس كونى مع الجمهور يشهده العالم كله، كما تم اختيار الفنان فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق ضيف شرف المهرجان.