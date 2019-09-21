تراند اليوم : عمرو الليثي يكشف لغز جريمة قتل مروعة

يستضيف اﻻعلامي د. عمرو الليثي في التاسعة والنصف مساء غدا الاحد الفنان سامي جوهر ببرنامج واحد من الناس علي النهار ، واشتهر بدور برعي الحاجب فى مسرحية “شاهد ماشفش حاجه” عام 1976،

ويكشف جوهر عن أسباب نجاح هذا الدور والذي ظل عالقا بذهن المشاهد المصري والعربى طيلة غيابه عن الساحة الفنية لأكثر من 40 عام، حيث هاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية عقب أداءه لهذا الدور، ودرس الطيران، وعمل طيارا ثم رئيس لقسم الضيافة .

وفي الفقرة الثانية يكشف الليثي لغز الجريمة التي حيرت الرأي العام وهي جريمة قتل مروعة بسبب نزاع علي الارض

وفي الفقرة الثالثة يستضيف الليثي الشاب الذي يقلد أصوات المقرئين والمنشدين

يذاع واحد من الناس غدا الاحد في التاسعة والنصف عبر شاسة النهار