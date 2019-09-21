مريم حسين تتعرض للسرقة في لندن وتشكو من الشرطة

كتب امير فتحي في السبت 21 سبتمبر 2019 03:57 مساءً - نشرت الفنانة المصرية ” مريم حسين ” مقطع فيديو تداوله العديد من الحسابات على موقع ” إنستجرام ” تكشف به ما تعرضت له في لندن .
حيث كشفت إنها تعرضت للسرقة بالفندق التي تقيم به وشددت على المتابعين بأن من يذهب إلى لندن يجب عليه الحذر والانتباه على ما يمتلكوا من مجوهرات وساعات وأموال .
وجاءت شكواها من الشرطة بإنها عندما استدعت الشرطة رفضت أخذ بصمات الأصابع بسبب وجود عدد كبير من الناس في المكان .
وأضافت إلى أنها لم يعد بإمكانها فعل اي شيء وأنها أرادت فقط إيصال الرسالة وتحذير الجميع .
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