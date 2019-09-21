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مريم حسين تتعرض للسرقة في لندن وتشكو من الشرطة

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ريهام عسل 0 تبليغ

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كتب امير فتحي في السبت 21 سبتمبر 2019 03:57 مساءً - نشرت الفنانة المصرية ” مريم حسين ” مقطع فيديو تداوله العديد من الحسابات على موقع ” إنستجرام ” تكشف به ما تعرضت له في لندن .

حيث كشفت إنها تعرضت للسرقة بالفندق التي تقيم به وشددت على المتابعين بأن من يذهب إلى لندن يجب عليه الحذر والانتباه على ما يمتلكوا من مجوهرات وساعات وأموال .

وجاءت شكواها من الشرطة بإنها عندما استدعت الشرطة رفضت أخذ بصمات الأصابع بسبب وجود عدد كبير من الناس في المكان .

وأضافت إلى أنها لم يعد بإمكانها فعل اي شيء وأنها أرادت فقط إيصال الرسالة وتحذير الجميع .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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