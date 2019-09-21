- 1/2
- 2/2
كتب امير فتحي في السبت 21 سبتمبر 2019 03:57 مساءً - اثارت الفنانة اللبنانية ميريام فارس جدلاً واسعاً بين متابعيها بصورة جديدة لها نشرتها عبر صفحتها على تطبيق انستغرام.
وظهرتأ في الصورة ظهرها ولاحظ متابعيها كدمة زرقاء عليه وتساءلوا ما اذا كانت تحقن بالابر لاستكمال علاجها ام هي ضربة بسيطة.
ولفتت ميريام الانظار ايضا بالوشم الصغير الموجود على ظهرها، ويبدر بأنها قامت برسمه قبل فترة طويلة وليس حديثاً، ولكن لم يظهر معناه بشكل واضح في الصورة.
وارفقت فارس الصورة بتعليق بسيط “تمتعوا بعطلتكم الاسبوعية” ونالت اعجاب الآلاف من متابعيها وانهالت التعليقات التي أشادت بجمالها وأنوثها ورشاقتها، متمنيين لها الصحة والعاغية لتتمكن من استعادة قوتها بعد المرض الصعب والعلاج الطويل الذي مرت به قبل أشهر.
كانت هذه تفاصيل خبر ميريام فارس تثير الجدل بصورة جدية.. كدمة زرقاء ووشم على الظهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.