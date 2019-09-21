تجديد حبس ابنة يوسف القرضاوي وزوجها

كتب امير فتحي في السبت 21 سبتمبر 2019 03:57 مساءً - أصدرت محمكة جنايات القاهرة صباح اليوم السبت حكما بتجديد حبس ” علا القرضاوي ” إبنة القيادي الإخواني ” يوسف القرضاوي ” وزوجها ” حسام علي ” وآخرين لمدة 45 يوما .

وجاء ذلك القرار على ذمة التحقيقات الجارية معهم بتهمة تمويل الإرهاب .

حيث وجهت النيابة للمتهمين تهما تتعلق بارتكاب عدة جرائم تضمنت تولي قيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية تدعو إلى قلب نظام الحكم والاعتداء على مؤسسات الدولة واستهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر .

بالإضافة إلى إمداد الجماعة بالتمويل الأجنبي من دول خارجية والتمويل لأنشطتها وعملياتها الإرهابية من خلال إمداد العناصر وأفراد الخلايا الإرهابية بالأموال اللازمة لشراء الأسلحة والمواد المستخدمة في تصنيع المتفجرات لاستخدامها في عمليات إرهابية لزعزعة استقرار الدولة .

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يشار إلى أن حسام علي زوج ابنة الدكتور يوسف القرضاوي والمحبوس احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية سبق اتهامه في قضية تحالف دعم الجماعة وكان عضوا بحزب بالهيئة العليا لحزب الوسط وصدر قرار بإخلاء سبيله من محكمة الجنايات في شهر مارس من العام الماضي .

وكانت الأجهزة الأمنية ورد لها بلاغ يفيد انضمام المتهمين لجماعة أسست على خلاف القانون وبتقنين الإجراءات ألقي القبض عليهما وعرضهما على النيابة للتحقيق في الواقعة .