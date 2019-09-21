حُراس كيم كاردشيان يعتدون على والدتها

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

أكد تقرير نشره موقع فني عالمي أن نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية كريس جينر، والدة نجمة برنامج الواقع والعارضة الأمريكية كيم كاردشيان، قد تعرضت للإصابة فى رقبتها بسبب ضربها من قبل حراس الأمن فى منزل ابنتها كيم وتم نقلها إلى المستشفى، لكنها الآن بحالة أفضل.

وكان الموقع العالمي قد نشر فيديو لكيم كاردشيان، وذلك أثناء تحدثها مع كلوى، شقيقتها وهى تخبرها أن الحراس فى منزلها اعتدوا بالضرب على والدتهما وأصابوها فى رقبتها، حيث أنهم قاموا بطرحها أرضا، ومن ثم الاتصال لطلب المساعدة.

وكانت كلوى، قد كشفت خلال الاتصال مع كيم، أن الحراس قاموا بذلك بسبب دخول والدتهم من الباب الخلفى للمنزل بدلا من الأمام، وبالتالى فكر الحراس أنها تحاول سرقة المنزل، لكن أكدت “كيم” لشقيقتها أنها ستراجع الفيديوهات الموجودة على كاميرات المراقبة لـ منزلها.

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والجدير بالذكر أنه بعد تعرض كيم للسرقة تحت تهديد السلاح فى باريس فى عام 2016، عززت نجمة الواقع وعائلتها بشكل كبير الأمن الخاص بهم، بما فى ذلك استئجار حراس على مدار الساعة.

وكانت نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية كيم كاردشيان، قد كشفت عن خلافها مع شقيقتها الصغرى كيندال جينر، وذلك بسبب إطلاقها اسم عربى على ابنها الرابع سالم.

وقالت شقيقة كيم كاردشيان إنها اعترفت بأنها لا تحب اسم “سالم” الذى منحته كيم وزوجها كاني ويست، لطفلهما البالغ من العمر 4 أشهر.