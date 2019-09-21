صور من حفل زفاف شقيق ناصيف زيتون

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفل الفنان السوري ناصيف زيتون، بزفاف شقيقه أنس زيتون، على زوجته زينة منصور في سوريا.

ناصيف زيتون، كان إشبيناً لشقيقه الاصغر بحضور عدد من الاصدقاء والاقارب.

وإنتشر العديد من صور الزفاف، وظهرت العروس بفستان ابيض طويل، بينما اختار العريس واشبينه بدلة بيضاء وبنطلون أسود والإشبينة تميزت أيضاً بإطلالتها الفخمة.

وبدا على ناصيف التأثر الواضح في حفل ش زفاف شقيقه الذي تربطه به وبكل افراد العائلة علاقة وطيدة جدا مبنية على الحب والاحترام.

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ناصيف زيتون، كان قد أحيا حفل حنة شقيقه بعدد من الأغاني والتي تسببت في تأثر العروس وبكائها.

يذكر أن الفنان السوري ناصيف زيتون، يعيش حالة انتعاشة فنية خلال الوقت الحالي خاصة بعد طرحه فيديو كليب أغنية “سلمي”، وهي الأغنية التي حققت انتشارا كبيرا بعد طرحها على يوتيوب.

كما شارك في إحياء عدد كبير من المهرجانات في مختلف الدول العربية والتي تحظى بحضور جماهيري كبير.

ناصيف، له تجربة تمثيل وحيدة من خلال مشاركته في أحد أجزاء مسلسل “الهيبة”، بمشهد صامت، وتتر المسلسل هو من غنائه.