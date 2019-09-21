بشرى مع محمد رمضان على السجادة الحمراء.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شارك الفنان المصري محمد رمضان، في مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة وذلك للمرة الأولى.

وجمع المهرجان محمد رمضان، بالفنانة بشرى، إحدى منظمات المهرجان، وذلك في أول لقاء يجمعهما بعد أزمة أغنية “كوبرا” والتي أطلقتها بشرى للسخرية من رمضان بعد طرحه أغنية ” أنا الملك”.

واتهمت بشرى، بعد طرحها الأغنية بالعنصرية بسبب سخريتها من لون بشرة محمد رمضان السمراء خلال الكليب.

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بشرى، قالت إن سبب طرحها للأغنية لأنها معترضة على نوعية الأغاني التي يقدمها محمد رمضان.

الفنانة المصريةوجهت رسائل ضمنية شديدة اللهجة إلى رمضان من خلال الكليب، الذي تعمد إظهار أسد وهو مخدر، في إشارة إلى ضعف رمضان، كما تضمنت كلمات الأغنية تفنيدا لكلمات أغنية «الملك» التي طرحها رمضان منذ شهور.

وبعد حالة الجدل التي أثيرت بسبب كليب بشرى، تدخل رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، للصلح بينهما خلال تواجدهم في مدينة كان الفرنسية وتم الصلح بينهما وأكد ساويرس، أنه من الممكن أن يجمعهما في عمل واحد، وهو الأمر الذي رحبت به بشرى.