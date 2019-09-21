بعد أن تمنى حبسها.. ريهام سعيد توجه رسالة حادة للإعلامي مروان يونس

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

نشرت الإعلامية المصرية ريهام سعيد تصريح لزميلها الإعلامي مروان يونس عبر خلاله عن تمنيه حبسها، حيث قال: “إن شاء الله تذيعي حلقة حلوة من السجن”.

ريهام وجهت رسالة حادة لمروان، عبر حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، قالت فيها: “أول مرة أشوف الخبر ده دلوقتي. بعيدا عن ان في ناس ماتفرجتش علي الحلقة ولا عرفت إني قعدت أعيد الكلام الي اتقال في التقرير من الناس مرضي السمنه الي فوق الميتين ك.الي كنت بعالجهم في نفس الحلقه بجراحات حتي لو انا قلت كلمتين تقال عشان خايفه علي الناس.او حتي لو في ناس اعتبرت اني اساءت التعبير . ده ايه ده. ده المفروض زميل؟ لا معلش ده المفروض راجل؟”.

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وأضافت: “واحد يتمني السجن لأم لتلات اولاد؟ انت تعرف ايه هو السجن؟ واللهي ما قادره اصدق اخلاقك ولا تربيتك . يا خساره علي النخوه والرجوله.. هزر و ضحك الناس يا أبو قلب أسود.. حسبي الله ونعم الوكيل .. الدنيا دواره يا بهلوان”.

وتابعت: “الي بتتكلم عليها دي عملت حاجات وحلقات انت ماتعرفش تعمل ربعها.. السجن ده للي زيك الي ملوش لازمه ووجوده زي عدمه.. الإعلام الي انت عايزه الي كله تريقه علي الفساتين وعلي خلق الله يا هايف. اعلام ايه. اش فهمك انت في الإعلام. ما هو الغلط مش عليك . ما هي اتذكرت في القرآن. الايه اتقلبت”.