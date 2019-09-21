هنا الزاهد في المستشفى بعد أيام من زفافها

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طلبت الفنانة المصرية هنا الزاهد من جمهورها الدعاء لها بالشفاء بعد تعرضها لوعكة صحية أجبرتها على الذهاب للمستشفى، بعد أيام من زفافها على الفنان أحمد فهمي.
وكتبت الزاهد عبر حسابها الشخصي على موقع "أنستقرام": "اللهم اشفني، فأنت القوي، لا شافي سواك، اللهم أنت أعلم بوجعي، ربي اشفني شفاء لا يغادر سقما، عاجلا غير آجل، اللهم أخرج كل سوء ومكروه من جسدي".
كان حفل زفاف هنا الزاهد وأحمد فهمى قد أقيم مؤخرًا فى أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وحضره عدد كبير من النجوم والإعلاميين.
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