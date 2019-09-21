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هنا الزاهد في المستشفى بعد أيام من زفافها

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طلبت الفنانة المصرية هنا الزاهد من جمهورها الدعاء لها بالشفاء بعد تعرضها لوعكة صحية أجبرتها على الذهاب للمستشفى، بعد أيام من زفافها على الفنان أحمد فهمي.

وكتبت الزاهد عبر حسابها الشخصي على موقع "أنستقرام": "اللهم اشفني، فأنت القوي، لا شافي سواك، اللهم أنت أعلم بوجعي، ربي اشفني شفاء لا يغادر سقما، عاجلا غير آجل، اللهم أخرج كل سوء ومكروه من جسدي".


وجاءت تدوينة الزاهد، بعد ساعات من نشر زوجها أحمد فهمى، صورة لها على صفحته بموقع "أنستقرام" أثناء رقودها على سرير بالمستشفى، ثم ما لبث أن حذفها بعد ذلك، فيما لم تكشف الزاهد أو زوجها عن طبيعة الوعكة الصحية التي ألمت بها. pic11.jpg

كان حفل زفاف هنا الزاهد وأحمد فهمى قد أقيم مؤخرًا فى أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وحضره عدد كبير من النجوم والإعلاميين.

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