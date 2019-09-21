أروى جودة: جمال هيفاء وهبي يجبرها على تقديم الإغراء.. وأتمنى الوقوف أمام هذا النجم!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت الفنانة المصرية أروى جودة عن مشاركتها في فيلم "عقد الخواجة" بطولة النجمة اللبنانية هيفاء وهبي والعديد من النجوم، موضحة أن هيفاء ستطل على جمهورها في شكل جديد بعيدًا عن أدوار الإغراء التي يفرضها عليها جمالها وأنوثتها في أي فيلم.

وقالت في لقاء خاص مع "فوشيا" خلال مشاركتها في مهرجان الجونة السينمائي، إن الغيرة في الفنان إذا زادت عن حد معين قد تؤدي إلى هلاكه؛ لأنها تفقده تركيزه في عمله وسيظل دائمًا ينظر إلى أعمال غيره ونجاحهم ولن يصل إلى حلمه.

وأضافت أن الفنان الذي تحلم أن تقف أمامه هو عابد فهد؛ لأنه يمتلك حضورًا طاغيًا وشخصيته قويه ويقنع جمهوره بأي شخصية يقدمها.

وأعلنت الفنانة المصرية أروى جودة في فيديو "فوشيا" عن رأيها في الانتقادات التي وجهت إليها بسبب أزيائها في حفل افتتاح المهرجان، كاشفة سر اختيارها أزياءها وإطلالتها وأسماء فريق عملها.