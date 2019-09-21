حسن الرداد يبرر سبب شائعات انفصاله عن إيمي.. ويردّ على المنتقدين في حالةٍ واحدة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - علّق الفنان المصري، حسن الرداد، على الشائعات التي تطاله وزوجته الفنانة إيمي سمير غانم، بالانفصال من حينٍ إلى آخر على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا بأنها أخبار مفبركة ولا تمت للحقيقة بصلة.

وقال الرداد لـ"فوشيا" على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، إنّه لا يرد على أي انتقاداتٍ توجهُ له على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى حالةٍ واحدةٍ فقط يرد فيها، على متابعيه.

وأضاف أنَّ من مساوئ السوشال ميديا هو الهجوم والانتقادات غير المبررة على الفنانين، لافتًا إلى أنَّ هؤلاء المنتقدين لا يذكرون أية إيجابيات ولكنهم يركزون فقط على الانتقادات، وهو أمرٌ سيئ ولكن على الفنان تجاهلها تمامًا.

وكشف الرداد عن رد فعله حال تعرضت زوجته إيمي غانم لأي انتقاداتٍ أو هجوم على مواقع التواصل الاجتماعي، ومتى يتدخل لمواجهتها.