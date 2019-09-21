متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - علّق الفنان المصري، حسن الرداد، على الشائعات التي تطاله وزوجته الفنانة إيمي سمير غانم، بالانفصال من حينٍ إلى آخر على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا بأنها أخبار مفبركة ولا تمت للحقيقة بصلة.
وقال الرداد لـ"فوشيا" على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، إنّه لا يرد على أي انتقاداتٍ توجهُ له على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى حالةٍ واحدةٍ فقط يرد فيها، على متابعيه.
وأضاف أنَّ من مساوئ السوشال ميديا هو الهجوم والانتقادات غير المبررة على الفنانين، لافتًا إلى أنَّ هؤلاء المنتقدين لا يذكرون أية إيجابيات ولكنهم يركزون فقط على الانتقادات، وهو أمرٌ سيئ ولكن على الفنان تجاهلها تمامًا.
وكشف الرداد عن رد فعله حال تعرضت زوجته إيمي غانم لأي انتقاداتٍ أو هجوم على مواقع التواصل الاجتماعي، ومتى يتدخل لمواجهتها.
كانت هذه تفاصيل خبر حسن الرداد يبرر سبب شائعات انفصاله عن إيمي.. ويردّ على المنتقدين في حالةٍ واحدة! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على فوشيا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.