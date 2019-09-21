النجوم يتفاعلون بتكريمهم في مهرجان السينما والتلفزيون بلبنان.. ودريد لحّام: أنا خائف!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تحت شعار "إذا ابتسم الفنان ابتسم الوطن"، أقامت نقابة الفنيين السينمائيين في لبنان، حفلاً تكريميًا لعددٍ من النجوم في الوطن العربي، ضمن فعاليات المهرجان اللبناني للسينما والتلفزيون بدورته العاشرة.

وأكدَّ نقيب السينمائيين صبحي سيف الدين، أنّه لا بدَّ من تقديم الشكر للفنان الذي يسعى جاهدًا إلى تقديم عملٍ راقٍ يمثل المجتمع العربي الذي يمر بالكثير من التحديات.

كاميرا "فوشيا" كانت حاضرة خلال الحفل التكريمي، وتابعت أبرز مجريات الحدث والتقت بمجموعة من الفنانين المكرمين.