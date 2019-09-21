بشرى تكشف حقيقة استبدال رامي مالك بمينا مسعود.. وتوجه رسالة للجمهور!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أكدت الفنانة المصرية بشرى، على أنّها لم تعد تهتم بالانتقادات التي توجّه إليها بسبب تصرفاتها أو اختياراتها الشخصية في أزيائها أو مكياجها؛ إذ تعرضت للعديد من الانتقادات على مواقع السوشال ميديا بسبب فستانها الذي ارتدته في حفل افتتاح مهرجان الجونة.
وأضافت في لقاءٍ خاص مع "فوشيا" خلال حضورها حفل الافتتاح في دورته الثالثة أنَّ القانون يكفل لها حق الرد على الانتقاد إذا كان جارحًا أو خارج إطار النقد الأدبي والفني، مشددةً على ضرورة التزام كل شخص بالأسلوب المتحضر في انتقاده للآخر.
وعن حقيقة استبدال إدارةِ مهرجان الجونة رامي مالك، بالفنان مينا مسعود، قالت بشرى إنَّ هذه الأخبار عاريةٌ تمامًا عن الصحة، والحقيقة أنَّ الإدارة تواصلت مع كليهما ولكن مالك اعتذر لانشغاله بتصويرِ فيلمٍ جديد.
وكشفت الفنانة المصرية بشرى في فيديو "فوشيا" عن اسم مصمم الأزياء اللبناني الذي أهداها فستان الافتتاح، مبدية إعجابها وسعادتها به.
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