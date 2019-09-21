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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - انتقدت النجمة السّورية سوزان نجم الدين بشدة البرامج المذاعة مؤخرًا والتي تسببت بمشاكل ونزاعات بين الفنانين السّوريين.
وقالت بتصريح إذاعي: "صورة المجتمع العربي والسّوريين تحديدًا شوّهت". وتابعت: "نحنا مو شاطرين إلا نحكي على بعض، ونطلع ببرامج ونسّب بعض على حساب الممثل وابن بلدك لتاخد كم لايك زيادة ويطلع اسمك".
وأضافت سوزان نجم الدين: "أنا ضد يطلع برنامج على حساب الفنان والوطن".
وعن قبولها أن تكون ضيفة ببرنامج "أكلناها" الذي يقدمه مواطنها باسم ياخور، قالت سوزان نجم الدين: "رفضت دعوى باسم ياخور لبرنامج أكلناها، بسبب انشغالي بالتّصوير".
وتابعت نجم الدين: "بغض النظر عن أسماء البرامج، أنا ضد أي برنامج بقلل من قيمة الضّيف".
ووجهت كلامها للفنانين السّوريين خلال لقائها مع إحدى الإذاعات: "ليش عم تنشروا غسيلكم الوسخ برا، وليه عم تضحكوا الناس عليكم؟… ما بكفي الحرب علينا، ولسّة عم نعمل حرب على حالنا".
وقالت: "هادي ما اسمها جرأة، هاي اسمها طعن، وعدم انتماء.. ولا يوجد تسمية أخرى".
كانت هذه تفاصيل خبر سوزان نجم الدين تُوجه رسالة نارية لفناني بلدها.. ما علاقة باسم ياخور؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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