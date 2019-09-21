سوزان نجم الدين تُوجه رسالة نارية لفناني بلدها.. ما علاقة باسم ياخور؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - انتقدت النجمة السّورية سوزان نجم الدين بشدة البرامج المذاعة مؤخرًا والتي تسببت بمشاكل ونزاعات بين الفنانين السّوريين.

وقالت بتصريح إذاعي: "صورة المجتمع العربي والسّوريين تحديدًا شوّهت". وتابعت: "نحنا مو شاطرين إلا نحكي على بعض، ونطلع ببرامج ونسّب بعض على حساب الممثل وابن بلدك لتاخد كم لايك زيادة ويطلع اسمك".

وأضافت سوزان نجم الدين: "أنا ضد يطلع برنامج على حساب الفنان والوطن".

وعن قبولها أن تكون ضيفة ببرنامج "أكلناها" الذي يقدمه مواطنها باسم ياخور، قالت سوزان نجم الدين: "رفضت دعوى باسم ياخور لبرنامج أكلناها، بسبب انشغالي بالتّصوير".

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وتابعت نجم الدين: "بغض النظر عن أسماء البرامج، أنا ضد أي برنامج بقلل من قيمة الضّيف".

ووجهت كلامها للفنانين السّوريين خلال لقائها مع إحدى الإذاعات: "ليش عم تنشروا غسيلكم الوسخ برا، وليه عم تضحكوا الناس عليكم؟… ما بكفي الحرب علينا، ولسّة عم نعمل حرب على حالنا".

وقالت: "هادي ما اسمها جرأة، هاي اسمها طعن، وعدم انتماء.. ولا يوجد تسمية أخرى".