علي المدفع في المستشفى.. وتويتر السُعودية يشتعل تعاطفًا معه!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعرّض الفنان السعودي علي المدفع لأزمة صحية نُقل على إثرها إلى أحد مستشفيات العاصمة السعودية الرياض لتلقي العلاج اللازم.

وشارك الفنان السعودي عبدالعزيز المبدل صورة للفنان علي المدفع أثناء تواجده في المستشفى وكتب قائلًا: "اللهم أشفه وعافه وجميع مرضى المسلمين".

وتفاعل رواد تويتر مع انتشار صورة الفنان السعودي وهو يرقد على السرير الأبيض؛ إذ طالب بعضُهم الفنانين والمنتجين السعوديين بزيارته في المستشفى للرفع من روحه المعنوية وإدخال السعادة على قلبه، فيما طالب بعضُهم الآخر بتذكّره بدعوة صادقة تساهم في شفائه؛ لأنه فنان يستحق.

وطالب آخرون المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالاهتمام بالحالة الصحية للفنان السعودي على المدفع خاصةً أنه أسعد الملايين من الجماهير على مدار 20 عامًا في مشواره الفني، فيما طالب آخرون بتكريمه باعتباره من رموز الفن الجميل في السعودية.

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وولد الفنان السعودي علي المدفع في محافظة المذنب بمنطقة القصيم وبدأ حياته الفنية في السبعينيات حيث قدّم بعض العروض المسرحية والمسابقات الثقافية في نادي الهلال، ثم اتجه للعمل في مبنى التلفزيون السعودي.

وقام علي المدفع بتأليف وتمثيل بعض الفقرات والإيفيهات الكوميدية، وكان أول عملٍ عرفه الجمهور من خلاله، هو: "الضيف الغريب" عام 1393هـ، من إعداد وإخراج إبراهيم الحمدان، كما قدَّم البرنامج الإذاعي ’’صور مسموعة‘‘.

يُذكر أن الفنان القدير علي المدفع، كان عضوًا في جمعية الثقافة والفنون، ويعد من الجيل القديم للفنانين السعوديين، وشارك عبر مسيرته الفنية الطويلة في العديد من الأعمال منها: ’’طاش ما طاش، شباب البومب، فاعل خير، مقالب من الحياة، عودة عصويد، حكايات قصيرة، العولمة، أحلى ما طاش، غشمشم، وغيرها، وفي السينما شارك في أفلام منها: ’’حمود ومحيميد، أحلام سلوم، شرابيك والعظم‘‘.