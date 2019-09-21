الفنان أحمد حلمي يدعم منى زكي في مهرجان الجونة

دعم الفنان أحمد حلمي، زوجته منى زكي، عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، بنشر فيديو كلمتها بحفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي.

وقالت منى زكي في كلمتها بحفل افتتاح المهرجان: "اتفاقية منظمة اليونيسيف وإدارة المهرجان هدفها مناقشة قضايا الأطفال وبروزتها أمام العالم كله، من خلال مهرجان مهم وداعم لحقوق الطفل زي الجونة.. مين ينسى أدوار سيدة الشاشة فاتن حمامة وجميلةالسينما ماجدة، اللي كانوا بيدعموا الطفل دايما، وفي أفلامنا كان فيه مساحة للطفل، محدش ينسى الطفلة المعجزة فيروز".

واختتمت "السينما بتحيي الإنسانية وتدي صوت لملايين الأطفال أصواتهم لسه مش مسموعة وترجعلنا الأمل في مستقبل أفضل".

وظهرت منى زكي، على الرد كاربت في حفل افتتاح مهرجان الجونة بفستان أبيض اللون، وتميز الفستان بتصميم off shoulder، وتزين بالريش من عند منطقة الصدر والأطراف.

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يذكر أن مهرجان الجونة أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة واسعة من الأفلام لجمهوره الشغوف والمحب للسينما، لخلق تواصل أفضل بين الثقافات المختلفة من خلال فن صناعة الأفلام.



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