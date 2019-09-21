أنغام تتألق في الإسكندرية بمصاحبة المايسترو هاني فرحات

القاهرة - لايف ستايل تألقت مطربة مصر الأولى والوطن العربي فى أجمل حفلاتها في فندق هيلتون كينجز رانش ببرج العرب في حفل «كامل العدد». افتتحت أنغام الغناء بأغاني «حالة خاصة جداً وياريتك فاهمني وبقول نسياك ولادبلت وأساميك الكتيرة وعرفها بيا وأكتب لك تعهد والنهاية واحدة». واختتمت أنغام الغناء بأغنية «أشكى لمين»، وقدمت أنغام على المسرح والمايسترو هاني فرحات المذيعه لميس سلامة، وحضرت أنغام الحفل بصحبة مديرة أعمالها راندا رياض وعادل جمال ومحمد جمال. Advertisements وتغادر أنغام القاهرة لأحياء حفل العيد الوطني الـ89 بالمملكة العربية السعودية يوم الأحد 22 سبتمبر بمصاحبة المايسترو هاني فرحات ويشاركها بالحفل مطرب العرب محمد عبده تنظيم هيئة الترفيه السعودي تحت رعاية المستشار تركى آل الشيخ. قد يهمك ايضاً: أنغام تنشر فيديو من تحضيرات حفل الإسكندرية على «تويتر

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