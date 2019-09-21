شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى وفاة كروان الشرق .. حكاية الحب الخالد فى حياة فايزة أحمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمر اليوم ذكرى رحيل كروان الشرق وأحد أيقونات الطرب الجميل الفنانة الكبيرة فايزة أحمد التى رحلت عن عالمنا فى 21 سبتمبر من عام 1983 عن عمر يناهز 52 عاما حيث ولدت فى 5 ديسمبر من عام 1930.

ورغم رحيل الجسد لا يزال صوت كروان الشرق يمتع الملايين فى العالم بأجمل الأغانى التى شدت بها ولا تزال تتردد لتبقى فايزة أحمد وفنها خالدا على مر الأجيال، تحمل الهدايا إلى كل الأمهات حين تغنى لهن " ست الحبايب"، وتحمل رسائل الأحبة وأشواقهم وهى تردد "أنا قلبى إليك ميال ، وحبيبى يامتغرب" ، وتجسد دفء الأسرة وهى تغنى" بيت العز ، وغالى عليا ياحبيبى يااخويا"، ويشعر كل أصحاب البشرة السمراء بالفخر حين يسمعون منها "أسمر يااسمرانى"، وتعبر عن دلال كل البنات وهى تغنى" بتسأل ليه عليا ، وياامة القمر عالباب" ، وتجسد شجن الأحباب حين تشدو ب" حمال الأسية" وغيرها مئات الاغانى التى تعبر عن كل مشاعر الحب والشجن والدفء لمطربة ستبقى دائما فى وجدان الملايين .

ولدت لأب سوري في صيدا بلبنان ، ثم عاد الأب إلى دمشق وكانت فايزة طفلة صغيرة لم تبلغ الحادية عشرة من عمرها.

بدأت أول خطوات لموهبتها فى سن صغيرة فى دمشق ثم انتقلت على مصر حيث اعتمدت فى الإذاعة المصرية ، وذاع صيتها خاصة بعد تعاونها مع الملحن الكبير محمد الموجى ، وتعاونت مع كبار الملحنين ومنهم لحن محمد عبدالوهاب وكمال الطويل ومحمود الشريف ، وبليغ حمدى ورياض السنباطى، واقترب عدد أغانيها من 400 أغنية ، وشاركت فى 6 أفلام سينمائية أشهرها "أنا وبناتى، تمر حنة".

ورغم زواج فايزة أحمد 4 مرات كانت قصة حبها وزواجها من الملحن محمد سلطان الأبرز فى حياتها.

وبدات قصة حبهما عندما التقيا بالصدفة في منزل فريد الأطرش وكانت فايزة أحمد وقتها في أوج شهرتها، بينما كان محمد سلطان عازف عود ومغن وملحن وممثل بسيط.

Advertisements

ورغم ما عرف عن الفنانة فايزة أحمد من أنها كانت عصبية بعض الشير إلا أن الملحن الملحن محمد سلطان حكى فى أحد لقاءاته تفاصيل أول لقاء جمعه بها، قائلا : " جذبنى عطفها وحنانها ومساعدتها للفقراء والمحتاجين فهى عظيمة محبة للخير وليست شخصية أنانية ولا محبة للمال ، كما أنها تتعامل بعفوية على الفطرة، ودمعتها قريبة".

وتزوجت الفنانة فايزة أحمد الملحن محمد سلطان عام 1963، وكان الزوج الثالث وأنجبت قبله فريال وأكرم وأماني، وكان أول تعاون فنى بينهما عندما لحن لها أغنية "أؤمر يا قمر"، ليستمر التعاون الفنى بينهما ويسفر عن عشرات الألحان، حيث أشار سلطان إلى أن "80% من أغانى فايزة من ألحانه، وأنه لحن لها كل القصائد والشعر والموشحات والأغانى الشعبية".

وخلال زواجهما أنجبت فايزة من سلطان التوأم عمرو وطارق واستمر زواجهما لمدة 17 عاما وأعلنا طلاقهما في 22 مايو 1981، وبعده تزوجت فايزة أحمدمن ضابط لكنها سرعان ما انفصلت عنه.

وعندما داهم مرض السرطان الفنانة الكبيرة فايزة أحمد وقف سلطان بجانبها وأصر على العودة إليها وظل إلى جوارها حتى وقد ماتت وهي على صدره.

ولا يزال الملحن محمد سلطان يعيش على ذكرى كروان الشرق فايزة أحمد و يردد أنها حبه الأول والأخير، حيث تملأ صورها منزله ويحتفظ بكل متعلقاتها.

وحصلت فايزة أحمد على عدد من الجوائز والأوسمة منها: درع الجيش الثاني في 1 مايو 1974 كما حصلت على وسام من الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة، وأحيت العديد من الحفلات فى مصر والعالم العربى.