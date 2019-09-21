"اتريق على نفسك قبل ما حد يتريق عليك".. ريهام عبدالغفور تسخر من فستانها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفعت الفنانة ريهام عبد الغفور، شعار"اتريق على نفسك قبل ما حد يتريق عليك"، على صورة فستانها الذى أرتدته فى مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الثالثة. ونشرت عبد الغفور، صورة لفستانها الذى أرتدته فى اليوم الثانى من المهرجان، والذى قارنته بمغسلة السيارات فى إشارة إلى الشبه الكبير بينهما، وكتبت معلقه " أنا قلت حيسفوا عليا بأنه ريش وفرخة وكده بس الحمد لله طلعت car wash ". وكانت آخر أعمال ريهام عبد الغفور مسلسل "زى الشمس" الذى عرض فى موسم رمضان الماضى وحقق نجاحا جماهيرياً وقت عرضه للنجمة دينا الشربينى واحمد السعدنى وعمرو السعيد والعمل من إخراج سامح عبد العزيز وقدمت ريهام شخصية فريدة التى كانت حديث السوشيال ميديا وحققت نجاح كبير من خلال هذه الشخصية.

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