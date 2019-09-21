شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مهرجان الجونة السينمائى يحتفل بمئوية إحسان عبد القدوس بمعرض لمقتنياته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل مهرجان الجونة فى دورته الثالثة التى انطلقت الخميس الماضى وتستمر حتى الجمعة 27 سبتمبر، بالذكرى المئوية للكاتب والروائي إحسان عبدالقدوس، حيث يقام معرض لتكريمه الساعة الواحدة ظهر اليوم السبت بحضور عدد من نجوم الفن، من خلال عرض بعض من أغراضه وكتبه ورواياته ومجموعة صوره ومقتنياته.

واستطاعت إدارة المهرجان الحصول على بعض المقتنيات الخاصة بالروائى الكبير الراحل من قبل أسرته وذلك لعرضها للجمهور للمرة الأولى، حيث يضم المعرض أوراقه الخاصة وصوره في مراحل مختلفة من حياته، بجانب لوحاته التي رسمها كبار الفنانين التشكيليين بل وقطع الأثاث مثل مكتبه واللوحات الفنية التي كان يقتنيها وشهادات التقديروالجوائز التي حصل عليها، بالإضافة إلى بعض الأوراق المكتوبة بخط يده".

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ويمتلك إحسان عبد القدوس، سجل أدبي وسينمائي حافل، فهو من أكثر الكتاب الذين تم تحويل أعمالهم الروائية إلى أفلام التى قدم فيها نماذج مختلفة للمرأة المصرية، خصوصاً بعد ثورة 23 يوليو 1952، مثل غرار "في بيتنا رجل"، و"أنا حرة"، كما تحدث عن الطبقة التي لم تكن السينما قد تناولتها من جوانبها كافة، وهي الطبقة المرفهة التي تناولها في عدد من الأعمال مثل فيلمي "النظارة السوداء" و"أنف وثلاث عيون" وغيرهما.