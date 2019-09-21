القاهرة - لايف ستايل
علق الفنان نبيل الحلفاوي، على حادث وفاة طفل مشجع للنادي الأبيض، بسبب حادث انقلاب حافلة تقل عددًا من مشجعي نادي الزمالك المتوجهين لمباراة الأهلي والزمالك على ملعب الجيش في برج العرب.
وكتب نبيل الحلفاوي في تغريدته على تويتر قائلا: «البقاء لله.. صورة الطفل يا حبيبي توجع القلب. ربنا يشفي الأب ويصبر أهله».
وأفاد رواد مواقع التواص الإجتماعي أن الطفل أدهم مسعد الكيكي قد لقى حتفه أثر الحادث، كما أن والده في حالة خطيرة
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كانت هذه تفاصيل خبر رسالة عاجلة من نبيل الحلفاوي بشأن الطفل الزملكاوي المتوفي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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