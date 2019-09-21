صورة وتعليق ساخر من أكرم حسني عقب افتتاح مهرجان الجونة

القاهرة - لايف ستايل نشر الفنان أكرم حسني صورة ساخرة له، عقب افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، وذلك عبر حسابه بـ"إنستجرام". وظهر أكرم حسني في الصورة وهو نائما داخل سيارة، عقب حفل افتتاح المهرجان، وعلق قائلا: "يا بختك يا عم ده زمانه خاربها في الجونة". يذكر أن مهرجان الجونة أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة واسعة من الأفلام لجمهوره الشغوف والمحب للسينما، لخلق تواصل أفضل بين الثقافات المختلفة من خلال فن صناعة الأفلام. قد يهمك ايضاً: تعرف على أبرز فعاليات اليوم الثاني لمهرجان الجونة السينمائي

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