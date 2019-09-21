ابنة عمرو دياب تنشر صورة لها بإطلالة جذابة عبر "انستجرام"

القاهرة - لايف ستايل نشرت كنزي دياب ابنة الهضبة عمرو دياب صور جديد لها، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام". وظهرت كنزي بإطلالة جذابة بارتدائها بلوزة أحمر اللون ومكشوفة البطن وبنطلون جينز ونالت الصور إعجاب متابعهيا. ويواصل عمرو دياب التحضير لألبومه الجديد المقرر طرحه خلال أيام والذي يتعاون فيه مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين أبرزهم تامر حسين وأيمن بهجت قمر ومحمد يحيى وطارق مدكور. قد يهمك ايضاً: عمرو دياب وروتانا يرفعان شعار التصالح بعد خلاف4سنوات

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