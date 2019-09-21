أول تعليق من فايا يونان على أغنيتها التي أبكت النجوم في مهرجان الجونة

بعد أن أبكت عدد من نجوم الفن عقب غنائها لأغنية "بنلف" في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، مساء الخميس، والتي كانت بمثابة رثاء لنجوم الفن الذين رحلوا عن عالمنا خلال هذا العام؛ علقت المطربة السورية فايا يونان على ردود الفعل الإيجابية على الأغنية.

ونشرت فايا يونان عبر خاصية الاستوري على حسابها "إنستغرام"، بعض التعليقات التي أرفقتها بكلمات الجمهور المعجبة بها وبأدائها، وقالت: "كان من دواعي سروري أن أغني لأساطير السينما المصرية"، وأضافت أنها لا تستطيع التعبير بالكلمات على مدى سعادتها بتلك الأغنية.

وعن التوزيع الموسيقي للعمل والذي نال إعجاب كثير من المتابعين، قالت فايا: "التوزيع الموسيقي الرائع للأغنية ويلي سحرني أول ما سمعته هو للمبدع مصطفى الحلواني.. استمتعت كتير بالشغل معك يا مصطفى وبالتوفيق كتير".

ومن المعروف أن اغنية بنلف قامت بغنائها المطربة سميرة سعيد في بدايتها الفنية وهي من كلمان والحان بليغ حمدي.

الجدير ذكره أنه صاحب أغنية "بنلف"، عرض صورلكل النجوم الذين فارقونا خلال عام مضى، ومن بينهم عزت أبو عوف وسعيد عبد الغني ومحسنة توفيق وفاروق الفيشاوي وأخرين.

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وبمجرد عرض صور هؤلاء على الشاشة بكى عدد من نجوم الفن تأثرًا بعد مشاهدة أحبائهم، وفي مقدمتهم الفنان أحمد الفيشاوي الذي وقف وبكى بعد عرض صورة والده.

أيضًا الفنانة يسرا والسيناريست تامر حبيب، لم يتمالكا أنفسهما وبكيا تأثرًا بعد عرض صور أصدقائهما وقاما بالوقوف تحية لهم.

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