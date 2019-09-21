الموسم الخامس لـ"ذا فويس" يستحدث آلية جديدة تشعل المنافسة في لجنة التحكيم

يشهد الموسم الخامس لبرنامج "ذا فويس" استحداث آلية جديدة عبارة عن "زر" يستطيع أن يمنع أعضاء لجنة التحكيم من اختيار المواهب التي يرغبون في ضمها لفريقهم.

وكشف مدير المحتوى الفني لـ"mbc"، أليكس معوشي، لبرنامج "MBCTrending"، بعض التغييرات في نظام البرنامج بموسمه الخامس، في مقدمتها "زر" يجعل كل مدرب قادر على منع زميله من اختيار إحدى المواهب.

وأوضح إذا كانت الموهبة من دولة المغرب العربي، وأراد أحد الأعضاء منع الفنانة سميرة سعيد، من ضمها يمكنه من خلال "الزر" أن يفعل هذا، واستخدام "زر البلوك" متاح لكل مدرب مرة واحدة فقط خلال الموسم.

وقال أليكس معوشي، إن كثرة المواهب التي تقدمت لبرنامج "ذا فويس" هذا العام، جعلت البرنامج يكسر قاعدة 12 موهبة لكل مدرب، حيث زاد العدد ليصبح 15 موهبة ضمن كل فريق لأول مرة منذ انطلاق البرنامج.

حماقي وسميرة يروجان للحلقة الأولى

Advertisements

ظهر كل من الفنان محمد حماقي والفنانة سميرة سعيد، في فيديو ترويجي للحلقة الأولى من الموسم الجديد لبرنامج "ذا فويس" الذي يبدأ عرضه السبت، على شاشة MBC.

ونشرت الفنانة سميرة سعيد، الفيديو عبر حسابها على "انستغرام"، وطلبت من جمهورها متابعة الحلقة، حيث أن الموسم الخامس في برنامج "ذا فويس" يعد تجربتها الأولى كعضو لجنة تحكيم ومدربة في هذه النوعية من البرامج.

يذكر أن برنامج "ذا فويس" يذاع، السبت، الساعة التاسعة والنصف، بتوقيت السعودية، عبر قناة MBC، وسط انتظار وترقب كبير للموسم الجديد الذي يضم أربعة مدربين، هم" أحلام وراغب علامة ومحمد حماقي وسميرة سعيد".

قد يهمك ايضاً:

أحلام تؤكد أن علاقتها مع راغب علامة ستكون جيدة خلال حلقات برنامج ذا فويس