Christmas In The City..ليا ميشال تطلق أول ألبوم غنائي للكريسماس

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطلق النجمة العالمية ليا ميشال ألبوم غنائي خاص بـ " الكريسماس" وذلك خلال الشهر المقبل، وقد فاجأت ليا ذات الـ ( 33 عام ) محبيها و عشاقها بإطلاقها واحدة من أغنيات الألبوم وهي نسخة من الأغنية الكلاسيكية " It’s the Most Wonderful Time of the Year " .

ألبوم ليا ميشال يحمل اسم " Christmas In The City " من انتاج آدم أندرس، الذي أنتج الاعمال الموسيقية الخاصة بمسلسلها " Glee "، وأيضا سيتضمن الألبوم تعاونا مع جوناثان جروف ودارين كريس .

يذكر أن ليا ميشال هى ممثلة و مغنية أمريكية ، بدأت حياتها المهنية في 1995 و حققت نجاحا كبيرا حول العالم بفضل موهبتها المذهلة و قدرتها علي خطف الآذهان بالكاريزما التي تمتلكها، وقد أصبحت من أشهر نجوم التليفزيون بالعالم ومن آبرز الاعمال التي قدمتها " Sons of Anarchy " و" Scream Queens " و" Dimension 404 " و" Glee "