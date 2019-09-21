شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. ياسمين صبرى ودنيا سمير غانم وعلى ربيع يدعون بالشفاء لهنا الزاهد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة هنا الزاهد جمهورها بـصورة "دعاء" عبر حسابها على موقع " انستجرام"، وذلك بعد تعرضها لوعكة صحية ونقلت للمستشفى على إثر للمستشفي، إذ كانت تقضى شهر العسل مع زوجها الفنان أحمد فهمي.

وحرص عدد من الفنانين على الدعاء لهنا الزاهد متمنيين لها الشفاء العاجل، وكتبت ياسمين صبرى تعليقاً قائلة "سلامتك يا أجمل هنا"، كما علقت دنيا سمير غانم: ألف سلامة عليكي يا حبيتى ربنا يحفظك يارب.

Advertisements





وعلق الفنان أوس أوس:" سلامتك ياهنا تقومي بالسلامة يارب"، وكتب على ربيع " ألف سلامة يارب"، كما كتبت الفنانة أيتن عامر:أمين يا يارب، وكتبت الفنانة هبة مجدى قائلا "أمين يارب".

وعلق فهمى مؤخراً على الصورة قائلا: "عامة أنا ماليش فى الحركات دى خالص ولا عمرى كنت هجيب سيرة ولا أنزل صور زى دى وبقالى شوية بهزر مع صحابى الزملكاوية على الماتش، بس إحنا برا مصر "أنا وهنا" وبقالنا يومين بنروح لدكاترة عشان "هنا" تعبانة ودلوقتى رحنا لتالت مرة عشان تعبت تانى جدا.. بجد فى ناس مركزة أوى أوى أوى معانا لدرجة إن فى مهرجان (مش الجونة) كان من كام يوم مبيسألوش أى حد من الزملا عن الجائزة اللى واخدها لا بيسألوهم عننا وعن الفرح وعن تدخلى فى شغل هنا... بجد شكرا جدا لكل الناس اللى فرحنالنا من قلبها وربنا يديم النعمة.. أما بجد اللى مركزين أرجوكوا الحياة مش ناقصة.. إحنا فى شهر العسل وبايتين أهو فى المستشفى".

وكان حفل زفاف الفنانة هنا الزاهد وأحمد فهمى قد أقيم مؤخرًا، فى أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وحضره عدد كبير من النجوم والإعلاميين منهم "أحمد عز وكريم عبد العزيز وإسعاد يونس ومنى الشاذلى وعمرو يوسف وكندة علوش، وأشرف عبد الباقى، وهشام ماجد، ولبلبة، وعلاء مرسى، والناقد طارق الشناوى، وعمرو الليثى، وإسلام جمال، وخالد عليش، وحارس الأهلى السابق أمير عبد الحميد، وكريم عفيفى".