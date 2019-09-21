شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفي لكشف تفاصيل أيام قرطاج الموسيقية والافتتاح 11 الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تكشف إدارة مهرجان أيام قرطاج الموسيقية تفاصيل الدورة السادسة يوم الخميس المقبل خلال مؤتمر صحفي بالنجمة الزهراء بسيدي بوسعيد حيث تنعقد تلك الدورة في الفترة من 11 إلى 18 أكتوبر 2019.

المهرجان هذا العام يهدف لأن يكون منصّة عالمية لموسيقى العالم البديلة والمبتكرة في تونس، إفريقيا والعالم العربي فهو ليس فقط فضاء للعروض والمسابقات، كما أنه موعد حقيقي للمبدعين الشبّان يمكنهم من خلق روابط متينة مع فنانين من أنحاء العالم ومختصين يمكنهم الإجابة على تساؤلاتهم.

وأوضح الموسيقي عماد عليبي مدير المهرجان عن الدورة السادسة من أيام قرطاج الموسيقية أن هذه الدورة تريد لنفسها أن تكون خلاّقة فرص، معاصرة ومجدّدة، أرضية خصبة للتعاون والشراكة وقريبة من احتياجات الفنانين على الساحة التونسية التقليدية والمعاصرة لتمنحهم فرصة بناء علاقات تبادل وتشارك وطيدة.

تتميّز أيام قرطاج الموسيقية كذلك بطابعها التنافسي المتمثل في المسابقة الرسمية والتي ستمنح التانيت الذهبي والفضي والبرونزي ـ وهي أسماء الجوائز ـ للفائزين إضافة إلى جوائز مهنية تسندها مؤسسات وهياكل ثقافية وقد تكونت لجنة انتقاء العروض التي ستشارك في المسابقة الرسمية من : شيراز بن مراد وإقبال حمزاوي وبديعة بوحريزي وسامي بن سعيد وعادل بندقة وزياد الزواري ورفيق الغربي أما لجنة الانتقاء لمسابقة المالوف فقد تكونت من أنيس القليبي ووسيم الشاهد وسفيان الزايدي وقد اختارت الأسماء التالية ( محمد علي الشيخ، ماهر الحمامي، فتحي بوسنينة ) .