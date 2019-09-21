شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد اللقطات الأولى للموسم الثالث لمسلسل The Crown قبل طرحه فى نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف القائمون على مسلسل الدراما الملكية The Crown عن أولى لقطات الموسم الثالث الجديد، المقرر طرحه فى 17 نوفمبر المقبل عبر شبكة قنوات نتفليكس الأمريكية.

وفي سياق متصل انضمت الممثلة جيليان أندرسون، لطاقم عمل المسلسل مؤخراً، ومن المقرر ان تجسد شخصية رئيسة وزراء بريطانيا "مارجريت تاتشر" فى فترة الستينيات من القرن الماضى، وبداية صعود فريق الموسيقى الشهير البيتلز، وفوز بريطانيا ببطولة كأس العالم 1966.

وكان آخر المنضمين للموسم الثالث من المسلسل، الممثل العالمى جارلس دانس، صاحب شخصية "تايوان لانيستر" فى مسلسل Game of thrones.

The Crown مقتبس من مسرحية The audience للكاتب بيتر مورجان، حيث تتمحور القصة حول حياة الملكة إليزابيث الثانية أثناء تحضيرها لتولى العرش وهى فى الخامسة والعشرين من عمرها، لتقع فى حب رئيس وزراء المملكة المتحدة ونستون تشرشل، الذى يلعب دوره فى المسلسل النجم جون ليثجو، وهنا يجب على إليزابيث أن توفق بين حياتها الشخصية وحياتها السياسية.