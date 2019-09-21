شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. افتتاح معرض إحسان عبد القدوس بالجونة السينمائى بحضور نجوم الفن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة يسرا والمخرجة ايناس الدغيدى وبشرى والمهندس نجيب ساويرس والمهندس سميح ساويرس وعدد من الضيوف الأجانب إضافة إلى المهندس أحمد عبد القدوس نجل الكاتب الراحل على افتتاح معرض الكاتب والروائى الراحل إحسان عبد القدوس احتفالاً بمئويته وتكريمه،

وحصلت إدارت المهرجات على بعض المقتنيات الخاصة بالروائى الكبير الراحل من قبل أسرته وذلك لعرضها للجمهور للمرة الأولى، حيث يضم المعرض أوراقه الخاصة وصوره في مراحل مختلفة من حياته، بجانب لوحاته التي رسمها كبار الفنانين التشكيليين بل وقطع الأثاث مثل مكتبه واللوحات الفنية التي كان يقتنيها وشهادات التقدير والجوائز التي حصل عليها، بالإضافة إلى بعض الأوراق المكتوبة بخط يده"

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ويمتلك إحسان عبد القدوس، سجل أدبي وسينمائي حافل، فهو من أكثرالكتاب الذين تم تحويل أعمالهم الروائية إلى أفلام التى قدم فيها نماذج مختلفة للمرأة المصرية، خصوصاً بعد ثورة 23 يوليو 1952، مثل غرار "في بيتنا رجل"، و"أنا حرة"، كما تحدث عن الطبقة التي لم تكن السينما قد تناولتها من جوانبها كافة، وهي الطبقة المرفهة التي تناولها في عدد من الأعمال مثل فيلمي "النظارة السوداء" و"أنف وثلاث عيون" وغيرهما.