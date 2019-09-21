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شكرا لقرائتكم خبر عن بدء ندوة "أصوات اللاجئين فى السينما" بمهرجان الجونة بحضور صبا مبارك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت منذ قليل ندوة بعنوان سينما من أجل الانسانية أصوات اللاجئين فى السينما وذلك ضمن فعاليات اليوم الثانى من مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الثالثة، حيث يتم إقامة مائدة حوار تحت إدارة رانيلد ايك.
ويشارك فى مائدة الحوار الفنانة الأردنية صبا مبارك والفنان السورى قيس شيخ نجيب والمخرج المصرى عمرو سلامة وآحرين، بينما حرصت الفنانة هنا شيحة على الحضور ضمن الجمهورالذى يضم العديد من وسائل الاعلام المصرية والعربية والاجنبية .
وانطلق مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الثالثة أول أمس الخميس بحفل افتتاح كبير حضره العديد من النجوم المصريين والعرب والصيف الاجانب، فيما بدأت فعاليات عروض الأفلام فى المسابقات المختلفة أمس الجمعة، وبداية من اليوم بدأت الندوان النقاشية على هامش المهرجان.
ويعرض مساء اليوم الفيلم المصرى"لما بنتولد" للمخرج تامر عزت، فى عرضه العالمى الأول وذلك بقسم الأفلام خارج المسابقة، والعمل بطولة عمروعابد، ابتهال الصريطى، أمير عيد، بسنت شوقى، دانا حمدان، محمد حاتم، سلمى حسن، حنان سليمان وضيف شرف سامح الصريطى وتأليف الراحلة نادين شمس فى آخر سيناريوهاتها وكلمات وألحان الأغاني أمير عيد موسيقى وتوزيع الاغاني شريف الهواري.
بدء ندوة أصوات اللاجئين فى السينما بمهرجان الجونة بحضور صيا مبارك (1)
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