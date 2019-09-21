شكرا لقرائتكم خبر عن 250 ألف جنيه تفصل فيلم "الفيل الأزرق 2 " عن نادى المائة مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازال فيلم "الفيل الأزرق 2" للنجم كريم عبد العزيز، يحقق أرقاماً قياسية فى السينما، حيث سجل 261,281 فى شباك التذاكر أمس الجمعة، ليصل إجمالى ما حققه الفيلم حتى الآن بعد 8 أسابيع من طرحه فى دور العرض إلى 99 مليونا و750 ألف جنيه، ويتبقى 250 الف جنيه فقط وتصل إيراداته لـ 100 مليون جنيه كأول فيلم مصرى يصل إلى هذا الرقم غيرالمسبوق.

ويضم "الفيل الأزرق 2" نفس فريق عمل الجزء الأول وفى مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجمين كريم عبد العزيز ونيللى كريم وشيرين رضا، وانضمت لهم النجمة هند صبرى فى الجزء الثانى، كما يظهرالفنان إياد نصار وعدد من الفنانين كضيوف شرف منهم تارا عماد، والعمل من إنتاج شركة "سينرجى فيلمز"، وإشراف عام أحمد بدوى.

وينافس فيلم "الفيل الأزرق 2" أربعة أفلام أخرى فى هذا الموسم وهم "ولاد رزق 2" بطولة أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وإخراج طارق العريان، و"خيال مآتة" بطولة أحمد حلمى ومنة شلبى وإخراج خالد مرعى، و"الكنز 2" بطولة محمد رمضان ومحمد سعد وهند صبرى وأحمد رزق وروبى وأمينة خليل وهيثم أحمد زكى وإخراج شريف عرفة، و"أنت حبيبى وبس" بطولة بوسى ومحمود الليثى ومحمد ثروت وصافيناز وإخراج أحمد البدرى.