شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان ينشر صورة ويقدم نصيحة لجمهوره من مقر إقامته بمهرجان الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الفنان محمد رمضان، رسالة لجمهوره من داخل محل إقامته بإحدى فنادق مدينة الجونة، أثناء حضوره لفعاليات المهرجان فى دورته الثالثة المقامه حالياً.

ونشر رمضان صورة جديدة له عبر حسابه الشخصى بموقع الصور الشهير انستجرام، وكتب معلقاً " إبتدي وأنت عارف إن الأرقام بتبدأ من الصفر إلى ما لا نهاية".

وفى تصريحات سابقة لرمضان على هامش مهرجان الجونة، لفضائية "ON E"، أكد على أن دخوله فى مجال الغناء فيه نسبة كبيرة من الصدفة، مضيفاً أن جماهيرية المغنى أكثر من الممثل 20 ضعفا منذ قديم الأزل، وذلك عندما نستشهد بجماهيرية أم كلثوم وعبد الحليم حافظ.

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وتابع أن طموحه كان أن يصبح الممثل الذى يملك شعبية المطرب، ولم يكن يعلم كيف يحدث ذلك حيث أنه ليس مطربًا، مضيفًا: "وربنا وفقنى أنى وجدت النوع الذى يتلاءم مع طبيعة صوتى وشخصيتى وأسلوبى وأنا أعتبرها أغانى تحفيزية لأى شاب".

واستطرد: أن أغنية "نمبر وان" فى أى مجال يمكن سماعها، أشعر بشيء عظيم أننى أقدم للجمهور شيئا ليس موجودًا فى مصر وهو "الميوزكال شو"، ليس هناك حفل فيها ستايلس وأشياء كثيرة جدًا، وأرى ذلك من مهام وظيفتنا تسلية الناس والإمتاع وليس التنظيرعلى الناس.