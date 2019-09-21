شكرا لقرائتكم خبر عن "شاهد..مينا مسعود يردد كلمات شعبية..منها "فكك منى و روش وميعرفش معنى"سيس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت الفنانة أمينة خليل لقاء مصورمع النجم العالمى المصرى مينا مسعود، في مدينة الجونة على هامش فعاليات المهرجان، تحدثت خلاله عن حياة مينا مسعود المهنية، بالإضافة إلى بعض التصريحات الأخرى التى كشف عنها مينا خلال لقاءه معها، ومن المقرر أن يعرض اللقاء خلال الأيام المقبلة .

وخلال الحديث اختبرت أمينة خليل الممثل مينا مسعود عن بعض الجمل المصرية الشعبية ، وطريقة نطقها بالإنجليزية، حيث ظهر اللقاء بطريقة كوميدية خفيفة الظل، وردد مينا بعض الجمل الشعبية مثل "فكك منى" .. "كبر".. "روش".. ، وعندما سألته عن كلمة "سيس" أكد لها أنه أول مرة يسمعها.

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كما أشار مينا مسعود خلال اللقاء عن حياته بشكل عام، وعن السينما المصرية ورؤيته لها وإمكانية منافستها على الأوسكار، وإمكانية مشاركته في إفلام مصرية، وعن إعجابه بالنجم الكبير عادل إمام والفنانة منى زكى .

وكان مينا مسعود، بطل فيلم "علاء الدين"، الذي حقق إيرادات تخطت المليار دولار حول العالم، أجرى عددا من اللقاءات الصحفية والتليفزيونية في مدينة الجونة.

يشارإلى أن أمينة خليل تستعد لتصوير فيلم "صاحب المقام" مع الفانة يسرا وآسر ياسين، وعدد أخر من النجوم، تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل .