محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365: شاركت مصممة الأزياء مي جلال، متابعيها عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، مجموعة صور من إطلالة الفنانة يسرا خلال حفل عشاء وظهرت "يسرا، خلال الصور بإطلالة أنيقة، ارتدت "جيب بنفسيجي وبلوزة بيضاء" وفصلت بينهما بـ"حزام"ذهبي جدير بالذكر أن النجمة يسرا تشارك في فاعليات الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي، تقام في الفترة من19 سبتمبر، وتستمر فعالياتها حتى 27 من الشهر نفسه، بحضور نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم.

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كانت هذه تفاصيل خبر جلسة تصوير جديدة لـ"يسرا".. استعدادًا لحفل عشاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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