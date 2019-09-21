محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:
نشرت المذيعة إنجي علي مقطع فيديو يجمعها بالفنانة السورية كندة علوش والفنانة أروى جودة، خلال فعاليات اليوم الثاني من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة.
وظهر الثنائي كندة علوش وأروى جودة، وهما تغنيان وترقصان على السجادة الحمراء، وقد تفاعل عدد كبير من الجمهور مع الفيديو.
الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي تقام في الفترة من 19 سبتمبر، على أن تستمر فعالياتها حتى 27 من الشهر نفسه، بحضور نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. كندة علوش وأروى جودة ترقصان في "الجونة" السينمائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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