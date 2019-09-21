ريهام عبد الغفور تتفاعل مع سخرية الجمهور من فستانها "مغسلة عربية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– محمد مجدي:

تفاعلت الفنانة ريهام عبد الغفور مع سخرية الجمهور من فستانها، الذي اردته خلال حضور فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة.

وارتدت ريهام فستانًا طويلًا مزينًا بالريش، أثار سخرية البعض.

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وقامت عبد الغفور بنشر صورة لها وهي ترتدي الفستان، عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام" وبجانبها صورة من مغسلة سيارات، وعلقت قائلة: "أنا قلت حيسفوا عليا بأنه ريش وفرخة وكده بس الحمد لله طلعت carwash".

جدير بالذكر أن الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي، تقام في الفترة من19 سبتمبر، وتستمر فعالياتها حتى 27 من الشهر نفسه، .بحضور نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم