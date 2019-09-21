مخرج "هذه ليلتي" يكشف مواعيد عرضه بـ"الجونة السينمائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

كشف المخرج يوسف نعمان أن العرض الأول لفيلمه "هذه ليلتي" المشارك بالدورة الثالثة لـمهرجان الجونة السينمائي، يقام في السادسة والنصف مساء الاثنين المقبل 23 سبتمبر.

وقال نعمان، في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "الفيلم يقام له عرضان ضمن فعاليات المهرجان، ويشارك بمسابقة الأفلام القصيرة، العرض الأول له بالسادسة والنصف مساءً يوم الاثنين المقبل، والثاني في الواحدة ظهرا في اليوم التالي".

وعن كيفية تعامله مع الطفل حسام نور الدين "من ذوي القدرات الخاصة" المشارك بالفيلم، قال يوسف نعمان: "بذلنا مجهودا كبيرا معه، وكان يحتاج لمعاملة خاصة، لكنه كان متعاونا معنا للغاية، وكنت من بداية الإعداد للعمل أراه الأنسب للفيلم".

فيلم "هذه ليلتي" من بطولة ناهد السباعي، شريف الدسوقي والطفل عمرو حسام، تأليف أحمد عبد الوارث، ومدير التصوير مصطفى الكاشف، والموسيقى التصويرية أحمد الصاوي، وأشرف على الإنتاج صفي الدين محمود، ومن إخراج يوسف نعمان.