محمد رمضان يحمس جمهوره: "الأرقام بتبدأ من الصفر إلى ما لا نهاية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

وجه النجم محمد رمضان رسالة يحمس فيها جمهوره على العمل والطموح، عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام"

ونشر صورة جديدة له وكتب: "ابتدي وأنت عارف إن الأرقام بتبدأ من الصفر إلى ما لا نهاية".

ويشارك رمضان لأول مرة في الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي، التي تقام في الفترة من 19 سبتمبر حتى 27 من الشهر نفسه، بحضور نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم.