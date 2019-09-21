تراند اليوم : بلد إسلامي يحظر فيلم "جنيفر لوبيز" بسبب "المشاهد الإباحية"

حظرت السلطات في ماليزيا، عرض فيلم "هاسلرز"، للنجمة الأمريكية جنيفر لوبيز، بسبب "كثرة المشاهد الإباحية فيه".

وقالت سلطات الرقابة في قرار الحظر، إن الفيلم، الذي يتناول حياة فتيات التعري، حافل بمشاهد إباحية ورقصات مثيرة جنسيًا والمخدرات، وهو "غير ملائم للعرض".

وأكدت الشركة الموزعة للفيلم في ماليزيا على مواقع التواصل الاجتماعي حظر عرضه.

وكان الفيلم قد لاقى رواجًا كبيرًا في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. لكن سلطات الرقابة في روسيا حذفت بعض المشاهد منه، ومنع عرضه في مصر.

ويصور الفيلم مجموعة من الفتيات واستهدافهن لرجال موسرين وسلب أموالهم.

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ويشارك في الفيلم كل من كونستانس وو وجوليا ستايلز، وهو مستوحى من قصة حقيقية كانت نشرت في مقال في مجلة أمريكية عام 2015.

ومنحت هيئة التصنيفات الفنية البريطانية الفيلم تصنيف "فوق سن 15"، بسبب مشاهد العري والإشارات الجنسية واللغة واستخدام المخدرات.

وكانت الرقابة الفنية في ماليزيا قد حذفت مشاهد من فيلم للمغني إلتون جون بعنوان "روكيت مان" بسبب مشاهد المثلية الجنسية.