تراند اليوم : فيديو| "شبح" يرعب ممثلين مصريين: نخاف دخول منزلنا بسببه...

كشف الممثل المصري عن أحمد فهمي عن موقف مرعب له ولشقيقه الممثل كريم فهمي، في سياقه حديثه عن حياته الشخصية ومواقف طريفة حدثت له.

وحكى فهمي في مقابلة تليفزيونية مع فضائية ((ON E عن موقف مرعب تعرض له هو وشقيقه كريم، قائلاً: "كنت مع شقيقي كريم في منزلنا القديم بالهرم، وفوجئنا بشبح لسيدة، اقتربت منا مما أصابنا بالرعب ثم انصرفت وخرجت من باب الشقة".

وأضاف: "في اللحظة نفسها شعرت بالشك مما رأيته لكن كريم قال لي إنه شاهد شبح السيدة أيضاً بالفعل، وحتى وقتنا هذا لا أعرف سبب ذلك، ولكن أشعر بالرعب من منزل الهرم".



