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كتبت: ياسمين عمرو في السبت 21 سبتمبر 2019 02:28 مساءً - أدلى الممثل العالمي من أصول مصرية مينا مسعود بتصريحات صحفية خاصة للنجمة المصرية أمينة خليل حول رغبته في المشاركة ببعض أفلام السينما المصرية، مؤكدا أنه يتمنى أن يساهم في وصول الفيلم المحلي إلى العالمية.
تصريحات مينا مسعود الخاصة للنشرة الإعلامية لمهرجان الجونة في دورته الثالثة أكدت أن اللغة العربية لا تعد عائقا كبيرا أمامه للمشاركة في أفلام مصرية، وقال مسعود أنه يتمنى العمل في الأفلام المصرية، ويرغب أن تشارك السينما المصرية دائمًا في أكبر المحافل السينمائية الكبرى وحصولها على جوائز الأوسكار.
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Egyptian-Canadian star of ‘Aladdin’ @menamassoud finally made it back to the homeland after 10 years away and we tapped silver screen starlet @aminakhalilofficial to get the exclusive scoop on what he's missed, how it's changed, and what he's got planned while he's here at @elgounaredrea... #GFF19
A post shared by El Gouna Film Festival (@elgounafilmfestivalofficial) on Sep 20, 2019 at 8:46am PDT
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أشار مينا إلى أن زيارته الأخيرة إلى مصر كانت منذ عشر سنوات وزار فيها مدينة الغردقة، وأبدى انبهاره بمدينة الجونة لافتا إلى النجاح الكبير لحفل افتتاح المهرجان في دورته الثالثة، كما جدد إعلان إعجابه بالفنانة منى زكي مؤكدا أنها نجمته المفضلة.
وتابع مؤكدا ان مؤسسته الخاصة لدعم السينما تطمح إلى أن تتحول مع الوقت إلى تجمع للممثلين لدعم قضاياهم المهنية، لافتا إلى أنه يدرك أن هذا التطور سيحتاج إلى الكثير من الوقت والجهد.
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كانت هذه تفاصيل خبر فيديو وصور: مينا مسعود في حوار مع أمينة خليل: أتمنى المشاركة في السينما المصرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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