روتانا تحذف أعمال راشد الماجد وتُعيده لـ”الصفر” .. وجمهوره غاضب

أزمة جديدة ربّما تكون ليست كأيّ أزمة، طرفاها شركة روتانا والفنان راشد الماجد، وذلك عندما قامت روتانا بحذف جميع أعمال راشد من اليوتيوب، ومن أنغامي دون أنْ يسبق هذه الخطوة إعلان رسميّ منها، والذي يعتبره محبّيه إرث كبير ممتدّ منذ أكثر من ربع قرن، ومشاهداته بالملايين ولا يمكن التلاعب بها. إلا أنّ الجميع فوجىء بعدم وجود أعماله الغنائية على اليوتيوب. وكانت شركة “روتانا” قد وقّعت في نهاية العام الماضي، شراكة مع تطبيق “ديزير” لبثّ كلّ أغانيها بشكل حصريّ، وبالتالي فإنّ جميع أعمال الفنانين المنتمين لروتانا قد أصبحت عبر هذا التطبيق.

وبعد توقيع روتانا وديزير، لم تلتزم “أنغامي” الصّمت وهو التطبيق الذي كانت تبثّ عليه الأغاني حصريًا، فتمّ سحب أغاني “روتانا”، وأطيحت الأرقام القياسية التي كان الفنانون يتسابقون لتحقيقها على التطبيق، ما جعل رصيد الكل في الأرقام صفر، بانتظار إنجازات جديدة على “ديزير”. وفي وقت سابق أكدت ديزير في تغريدة لها، أنّه لن يتم حذف أغاني الفنانين من “يوتيوب”، وجاء في التغريدة “نود طمأنة عشاق الموسيقى في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأننا لم و لن نقوم بإزالة أي من محتوى الفنانة إليسا أو أي محتوى آخر لفنانين من روتانا من موقع YouTube”. وجاءت هذه التغريدة بعد أنْ سحبت روتانا أعمال إليسا وهدّدت الثانية بأنّها ستعتزل الفنّ وتلغي عقدها مع روتانا. الخطوة التي أقدمت عليها روتانا رفضها جمهور راشد الماجد معتبرينها خطأ ضخمًا بحقّ الماجد من روتانا.