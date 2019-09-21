وائل كفوري يحيي حفلًا غنائيًا ضخمًا أكتوبر المقبل

يستعد الفنان وائل كفوري، لإحياء حفل غنائي ضخم، بأحد الفنادق الكبرى بمدينة أربدا في الأردن، وذلك مساء الخميس الموافق 31 منشهر أكتوبر المقبل.
ومن المقرر أن يقدم "كفوري" خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيه التييحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح.
يذكر أن المطرب وائل كفوري كان أحيا مؤخرًا حفلًا ضمن فعاليات مهرجان جرش بالأردن، فضلًا عن مشاركاته في عدة حفلات عربية كبرى.
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