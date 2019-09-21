الثلاثاء.. حازم إمام وسيف زاهر ضيفين على "قهوة أشرف"

يستضيف برنامج "قهوة أشرف"، الذى يقدمه الفنان أشرف عبد الباقى، الكابتن حازم إمام لاعب الزمالك السابق، والإعلامى سيف زاهر، يوم الثلاثاء المقبل، عبر شاشة قناة "الحياة"، فى رابع حلقات الموسم الثانى.

ويتناول اللقاء مشوارهما الرياضى، وكذلك الحديث عن موضوع الحلقة، وهى الحكمة "من جد

وجد ومن زرع حصد"، ويشهد الحوار روح دعابة والصداقة بين الضيوف.

برنامج "قهوة أشرف" يقدمه الفنان أشرف عبد الباقى، عبر شاشة قناة الحياة، يوم الثلاثاء، من كل أسبوع، ويستضيف خلاله الفنانين للحديث عن العديد

من الأمور الفنية ومشوارهم الفنى.

على جانب آخر، قرر الفنان أشرف عبدالباقى خوض تجربة جديدة ضمن أحد مشاريعه المستقبلية، حيث أنه يستعد خلال الفترة القليلة المقبلة لإقامة إختبارات خاصة بالأطفال لإختيارهم لأحد الأعمال الدرامية.

وسيعتمد "عبد الباقى"، فى إختباراته واختياراته علي الفئة العمرية ما بين 8 إلى 15 سنة، للمشاركة في مسلسل تليفزيونى يتم تحضيره فى الفترة الحالية.