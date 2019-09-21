رامي صبري في "وبقابل ناس" الاحساس والرُقيّ

ميرنا وليد - بيروت - في عصر الأغنيات الإيقاعية الصخبة التي نسمعها اختار الفنان المصري ​رامي صبري​ تصوير أغنية "وبقابل ناس" على طريقة الفيديو كليب، وإن أردنا وصف هذا العمل فنصفه بالراقي والرائع. أغنية مليئة بالإحساس والرومنسية والشجن، تروي قصة حبيبين افترقا ولا زالت الذكريات الجميلة تجمعهما. وبصورة راقية ظهر رامي بهذا العمل المميز وقد اقترب من تحقيق مليونه الاول فيه.

الأغنية من كلمات أحمد علي موسى وتوزيع طارق توكل وألحان شادي حسن، وهي ضمن ألبوم رامي صبري الأخير "فارق معاك" الذي طرحه مؤخراً ويتضمن 12 أغنية بينها "بتاع بنات"، "أنا بابا"، "حاول تنساني"، و"قولت اللي عندي" و"هو في كده".

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